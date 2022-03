Países ocidentais pedem suspensão da Rússia da Interpol

Vários países ocidentais, incluindo Reino Unido e Estados Unidos, pediram a suspensão da Rússia da Interpol, informou a ministra britânica do Interior, Priti Patel.



Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia solicitaram "a suspensão imediata do acesso da Rússia a seus sistemas", afirmou Patel no Twitter.



Os países pediram ao comitê executivo da Interpol que adote uma decisão esta semana.



"As ações da Rússia são uma ameaça direta à segurança de indivíduos e à cooperação policial internacional", acrescentou Patel.



Embora não tenha detalhado o motivo do pedido, os países ocidentais tentam isolar Moscou nas áreas diplomática e econômica pela invasão da Ucrânia.



O secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou no domingo que viu "relatos muito confiáveis" de que a Rússia cometeu crimes de guerra durante a invasão, especialmente no tratamento de civis.



A Interpol, uma organização com 194 países membros, busca facilitar a ação policial para combater crimes internacionais.