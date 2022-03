Ministro ucraniano diz que há 20.000 voluntários estrangeiros para combater a Rússia

Quase 20.000 combatentes estrangeiros se ofereceram para ajudar a Ucrânia a combater a Rússia, disse o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, neste domingo (6).



"O número agora está próximo de 20.000 (voluntários). Eles vêm principalmente de países europeus", afirmou Kuleba à CNN.



Segundo o chanceler ucraniano, "muitas pessoas odeiam a Rússia" há anos, mas não ousavam se opor a ela.



"Quando as pessoas viram que os ucranianos estavam lutando, que não estavam abaixando os braços, isso os encorajou a se juntar à luta", acrescentou.



Manifestando "compreender essa necessidade de lutar", o chefe da diplomacia ucraniana julgou, no entanto, "mais importante" obter assistência "política, econômica e militar" do resto do mundo e especialmente "para defesa aérea".



No final de fevereiro, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, havia anunciado a criação de uma "legião internacional" de combatentes estrangeiros para ajudar a repelir a invasão russa.



Os voluntários foram convocados para comparecer às embaixadas ucranianas em seus respectivos países.



A Dinamarca deu luz verde aos seus cidadãos, bem como à ministra britânica das Relações Exteriores, Liz Truss. Mas o chefe do Estado-Maior do Exército britânico, almirante Tony Radakin, disse neste domingo que seria "ilegal e inútil" que cidadãos britânicos se juntassem aos combates na Ucrânia.