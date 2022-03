BBC World News deixa de ser transmitida na Rússia

A BBC informou neste domingo (6) que seu canal internacional de notícias parou de ser transmitido na Rússia, após a aprovação de uma lei que prevê penas de prisão para quem divulgar "informações falsas" sobre o exército.



"A transmissão da BBC World News, o canal que você está assistindo se estiver fora do Reino Unido neste momento, e que é o canal de informação mundial da BBC, acaba de ser interrompida na Rússia", anunciou a apresentadora Victoria Derbyshire.



Um porta-voz do grupo audiovisual público britânico disse que o canal deixou de estar disponível na Rússia no sábado.



"Lamentamos que nossos telespectadores russos não tenham acesso a informações confiáveis e imparciais justamente quando mais precisam", acrescentou o porta-voz.



A BBC anunciou na sexta-feira a suspensão "temporária" do trabalho de seus jornalistas na Rússia para garantir sua "segurança", depois da aprovação de uma lei que prevê penas de prisão de até 15 anos para quem divulgar "informações falsas sobre o exército".



O grupo destacou que continuaria a informar em russo de fora da Rússia.



No Reino Unido, a emissora estatal russa de língua inglesa RT (ex-Russia Today) é objeto de 27 investigações da agência reguladora de comunicação britânica, Ofcom, que examina a parcialidade da emissora durante a cobertura da invasão russa da Ucrânia.