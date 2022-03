Visa e Mastercard suspendem operações na Rússia

As empresas de cartões de crédito Visa e Mastercard anunciaram no sábado (5) a suspensão de suas operações na Rússia, as últimas grandes empresas americanas a congelar suas atividades comerciais com Moscou por sua invasão da Ucrânia.



A Mastercard disse que decidiu "suspender" seus "serviços de rede na Rússia", "levando em conta a natureza sem precedentes do conflito atual e o ambiente de incerteza econômica".



Já a Visa assinalou que trabalhará de forma "imediata" com seus "clientes e sócios dentro da Rússia para deter todas as transações da Visa nos próximos dias".



"Estamos na obrigação de agir após a invasão não provocada da Ucrânia por parte da Rússia e os eventos inaceitáveis que presenciamos", declarou Al Kelly, diretor-executivo da Visa, citado em comunicado.



"Nossos colegas, nossos clientes e nossos sócios foram afetados de maneiras nas quais a maioria de nós não pode imaginar", afirmou, por sua vez, a Mastercard.



Os cartões de crédito russos com as bandeiras Visa e Mastercard não vão mais funcionar no exterior, enquanto os cartões emitidos em outros países deixarão de funcionar na Rússia, segundo detalharam as duas operadoras de cartões de crédito.



Nos últimos dias, Visa e Mastercard, assim como a concorrente American Express, tinham tomado medidas para impedir que os bancos russos usassem suas redes, em aplicação das sanções internacionais decididas após a invasão russa da Ucrânia.



Por sua vez, os bancos mais importantes da Rússia e o Banco Central minimizaram os efeitos das suspensões das bandeiras para seus clientes.



"Todos os cartões bancários Visa e Mastercard emitidos por bancos russos continuarão funcionando normalmente no território russo até sua data de validade", informou o Banco Central, que, no entanto, advertiu que os russos que estão fora do país deverão considerar métodos alternativos de pagamento.



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, "recebeu com satisfação a decisão" das duas empresas durante uma conversa telefônica com o chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, segundo a Casa Branca.



Os anúncios de Visa e Mastercard aconteceram horas depois que a companhia de pagamentos online Paypal também decidiu interromper seus serviços na Rússia.



Muitas corporações importantes, em uma ampla gama de setores, decidiram interromper seus negócios na Rússia após a invasão da Ucrânia há dez dias, desde empresas tecnológicas baseadas nos Estados Unidos, como Intel e Airbnb, até as gigantes francesas do luxo como LVMH, Hermes e Chanel.



MASTERCARD



VISA



AMERICAN EXPRESS



INTEL



Airbnb



LVMH - MOET HENNESSY LOUIS VUITTON



HERMES INTERNATIONAL