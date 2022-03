Retirada de civis é adiada após cessar-fogo não ser respeitado

Corredor humanitário foi adiado após Rússia continuar atacando regiões de 'cessar-fogo' (foto: Sergei Supinsky/AFP)

A retirada de civis na região da Ucrânia foi adiada após os ataques russos continuarem mesmo com declaração de 'cessar-fogo'. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, disse neste sábado (5/3) que as forças russas violaram o acordo para permitir o corredor humanitário.

Na segunda rodada de negociações na quinta-feira (3/3), russos e ucranianos concordaram com cessar-fogo em algumas regiões que serviriam para a passagem de refugiados e recursos. Mas, segundo Kuleba, os corredores humanitários para as pessoas saírem de Mariupol e Volnovakha não funcionaram porque os russos não cumpriram com os acordos.

Em entrevista coletiva, Kuleba também pediu uma nova rodada de sanções contra o governo russo.

No 10º dia de invasão, a Rússia segue avançando para pontos estratégicos do território ucraniano, incluindo todas as cidades que dão acesso ao Mar Negro, no Sul do país.

Os dois países devem voltar a negociar na segunda-feira (7/3).