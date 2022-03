Com vibrador preso na vagina, mulher desmaia e acaba internada em hospital

A oficial conta que o incômodo passou a se tornar cada vez mais intenso (foto: TikTok/Reprodução) Uma oficial do Exército dos EUA passou por um susto após querer inovar nos momentos de autoprazer. A mulher teve que ser internada após o vibrador que ela usava travar dentro da própria vagina. O objeto, que produzia movimentos de sucção, travou dentro do órgão — o que produziu dor intensa e fez a mulher desmaiar. Quando a oficial acordou, já estava no hospital, onde o objeto foi retirado.

O relato assustador foi compartilhado por ela no aplicativo TikTok e viralizou: são mais de 450 mil curtidas nos três vídeos em que ela fala sobre a situação. Identificada como @_alashawn2, a mulher decidiu compartilhar os detalhes após mostrar imagens do vibrador e dela mesma no hospital durante um vídeo para uma corrente no aplicativo denominada “Mostre você e o que quase te matou”.

“Ele tem mais de 10 configurações diferentes, 10 níveis, e eu pensei: ‘no nível 1 e 2 eu já chego ao céu, então com mais níveis eu poderia nunca deixar o céu’. Não deveria fazer isso”, conta aos risos. Foi então que ela decidiu colocar a velocidade do vibrador, que também faz uma sucção, no nível seis.

“Isso me fez ir ao céu dentro de três a cinco segundos. Estava eufórica e animada quando vejo que não consigo tirar ele de mim. Eu tento puxar o brinquedo e ele não sai — a ventosa, que faz a sucção, não estava se movendo”, detalha.

A oficial conta que o incômodo passou a se tornar cada vez mais intenso e ela não conseguia se mover e nem chamar ninguém. “Eu não consegui me levantar porque meu corpo estava tão fraco que eu acabei no chão. A última coisa que lembro é que desmaiei”, conta.

Quando acordou, a mulher estava no hospital, mas não detalhou o período que ficou internada. No alojamento, a primeira coisa que ela fez foi se livrar do objeto. "Quando voltei, joguei essa merda fora”, conta aos risos.

O episódio ressalta a importância de utilizar os produtos conforme as regras dos fabricantes. O modelo mostrado pela tiktoker aparenta ser um objeto apenas para estimulação clitoriana, e não para ser inserido no órgão genital feminino. Seguir as orientações de uso é um pedido constante dos fabricantes para evitar danos aos clientes.