Biden quer 'fortalecer a relação' com a Finlândia

O presidente americano, Joe Biden, avaliou nesta sexta-feira (4) que há "uma oportunidade para fortalecer ainda mais a relação" com a Finlândia, país fronteiriço com a Rússia, ao receber seu contraparte finlandês, Sauli Niinisto, na Casa Branca.



A Finlândia "é um importante aliado dos Estados Unidos, um forte parceiro na área da defesa e um parceiro da Otan para reforçar a segurança do Mar Báltico", disse o presidente americano no Salão Oval da Casa Branca.



"Quero agradecer sua liderança. Estamos precisando disso neste momento", afirmou o presidente finlandês.



"Temos uma associação de muitos anos, relações muito boas, e espero (...) que possamos fortalecê-las, entre os Estados Unidos, a Finlândia e todos os países nórdicos", disse.



Nenhum dos dois dirigentes mencionou uma possível adesão da Finlândia à Otan.



A invasão russa da Ucrânia tem provocado um acalorado debate na Finlândia sobre se o país deveria entrar na Otan e uma pesquisa recente mostrou que pela primeira vez, a maioria dos finlandeses é favorável a esta adesão.



O presidente finlandês tentou acalmar os ânimos, dizendo na quinta-feira que "em meio a uma crise aguda, (é) particularmente importante manter a mente fria e avaliar cuidadosamente o impacto da crise ucraniana na nossa segurança".



Uma adesão da Finlândia à Otan, possivelmente seguida da Suécia, enfureceria Moscou, que não quer que a aliança militar se estenda, aproximando-se de suas fronteiras.