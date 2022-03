'Vou morrer aqui pelos meus animais', diz dono de abrigo na Ucrânia

Andrea Cisternino com um dos 400 animais abandonados que ele resgatou (foto: Reprodução/Facebook)

Andrea Cisternino vive na Ucrânia há 13 anos, não muito longe de Kiev, onde criou seu próprio abrigo de animais abandonados. Originalmente um fotógrafo de moda da Itália, ele se casou com uma mulher ucraniana e se recusa a deixar o país, para não abandonar os 400 bichos que resgatou, incluindo cães, gatos, ovelhas, porcos e cabras. “Vou morrer aqui pelos meus animais. Tenho que pensar em salvar esse refúgio. São 400 hóspedes, que merecem ser protegidos a qualqeur custo”, postou, em sua conta no Facebook





Apesar de a força aérea russa atacar várias áreas civis e pairar nas proximidades de seu abrigo, Cisternino permanece implacável e, regulamernte, posta atualizações sobre ele seus animais. Na primeira noite da invasão russa, ele revelou como a cidade estava sob toque de recolher durante todo o dia e relatou os cortes de energia por precaução, em meio a ataques aéreos russos.





A postagem mais recente foi feita no dia 25 de fevereiro, deixando preocupados seus seguidores. Porém, na sexta-feira 4, uma amiga de Cisterino publicou uma atualização. Anna Raimondi disse que tinha acabado de falar com a mulher do fotógrafo, que conseguiu entrar em contato com o embaixador italiano em Kiev. O diplomata prometeu tentar abrigá-la na Embaixada e não criticou a decisão de Cisterino de continuar no abrigo. “Vamos lá, Andrea, estamos todos pensando em você”, escreveu.