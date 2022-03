Tesla obtém aprovação final para abrir sua megafábrica perto de Berlim

A montadora americana Tesla garantiu o acordo final com as autoridades alemãs que permitirá o lançamento da produção de veículos elétricos em sua primeira megafábrica europeia perto de Berlim, anunciou o governo regional nesta sexta-feira (4).



As autoridades da região de Brandemburgo "deram permissão para a fábrica da Tesla em Grünheide", ao sul da capital, informou o Ministério do Meio Ambiente em comunicado.



A Tesla começaria a montar seus primeiros modelos de veículos elétricos nas próximas semanas, após meses de atraso.



A fábrica, anunciada com grande alarde em novembro de 2019, abrangerá cerca de 300 hectares e terá capacidade de produção de 500.000 veículos elétricos por ano.



A chegada da Tesla à Alemanha marcará um ponto de virada para a indústria automobilística deste país, que tem pesos pesados como Volkswagen e Mercedes.



De fato, a Volkswagen, preocupada com a chegada da Tesla, anunciou nesta sexta um investimento de 2 bilhões de euros (2,19 bilhões de dólares) para construir uma nova fábrica de carros elétricos em Wolfsburgo (centro do país), que deveria começar a funcionar em 2026.



- Impacto ecológico -



Esse projeto também irritou os moradores, preocupados com o impacto ecológico do local.



Grupos de moradores apoiados por associações de defesa do meio ambiente fizeram de tudo para impedir a chegada da Tesla, de manifestações a ações judiciais ou cartas abertas.



Em 2020, a Justiça obrigou a fabricante a suspender suas obras várias vezes, após uma ação de associações que temem que o habitat natural de espécies protegidas de lagartos e cobras seja destruído.



Outra questão que tem causado controvérsias é o consumo de água da futura fábrica, uma vez que a empresa está localizada em cidades muito sensibilizadas com essa questão, afetadas pela seca nos últimos três anos.



Além disso, a Justiça alemã ainda analisa uma ação contra a autorização apresentada pelas autoridades locais, que denunciam um suposto aumento na captação de água para atender às necessidades futuras da empresa.



Essas preocupações atrasaram significativamente a emissão das licenças definitivas de construção. As autoridades administrativas tiveram que analisar escrupulosamente todos os arquivos, "uma tarefa colossal", disseram nesta sexta-feira.



A Tesla modificou sua solicitação de aceitação várias vezes e adicionou uma fábrica gigante de baterias ao complexo industrial.



As críticas foram rejeitadas pelo presidente da Tesla, Elon Musk, que foi ao local para fiscalizar regularmente as obras e organizou, em outubro, uma apresentação da fábrica que parecia uma festa estrangeira dedicada aos moradores.



- Conselho de trabalhadores -



Na sua fábrica alemã, a Tesla já iniciou "a fabricação de um número limitado e definido" de carros para testar suas instalações, para que estivessem prontos assim que obtivessem permissão das autoridades, segundo um porta-voz do grupo disse à AFP.



Embora a concorrência esteja aumentando no disputado nicho de carros elétricos, a Tesla continua dominando esse mercado. Seu sistema de produção inclui domínio de software e seu sistema de baterias é a referência.



O desafio da Tesla também será encontrar funcionários em um país onde a escassez de mão de obra é cada vez maior devido à recuperação econômica após a pandemia.



O grupo americano terá que se adaptar ao contexto local e já teve que aceitar com relutância a criação de um conselho de trabalhadores, ator central no modelo sindical alemão de "co-gestão", que confere muitos poderes decisórios aos trabalhadores.



As eleições dos representantes, que aconteceram no final de fevereiro, deram a vitória à lista "Gigavoice", próxima à liderança.



A fábrica emprega atualmente entre 2.500 e 3.000 funcionários, segundo fontes sindicais, a maioria em cargos de responsabilidade.



A empresa terá cerca de 12 mil trabalhadores, segundo a imprensa alemã, número ainda não confirmado pela Tesla.



VOLKSWAGEN



TESLA MOTORS