O presidente russo Vladimir Putin negou que as tropas russas tenham bombardeado Kiev e outras cidades da Ucrânia e classificou essas acusações como "falsidades grosseiras".



"As informações sobre o suposto bombardeio de Kiev e de outras grandes cidades são falsidades grosseiras e propagandísticas", disse Putin em uma conversa telefônica com o chefe do governo alemão, Olaf Scholz, informou o Kremlin em um comunicado.