A guerra na Ucrânia elevou o preço do gás natural a um novo recorde histórico na Europa nesta sexta-feira (4), devido a temores de que o fornecimento da Rússia possa ser afetado por possíveis sanções econômicas.



O receio de perturbações nas exportações da Rússia, que abastece 40% das importações de gás do continente, fez com que a referência do mercado europeu, a holandesa TTF, batesse um novo recorde de 213,895 euros por megawatt-hora (MWh).