Pelo menos 56 pessoas morreram e 194 ficaram feridas em um ataque suicida durante a oração de sexta-feira em uma mesquita xiita em Peshawar, no noroeste do Paquistão, informou uma fonte médica.



"No total, 56 pessoas morreram e 194 ficaram feridas. Entre os feridos estão 50 pacientes graves", declarou à AFP Muhammad Asim Khan, porta-voz do Hospital Lady Reading de Peshawar. Um balanço anterior falava em pelo menos 30 mortes.