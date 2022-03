FAB fará resgate de brasileiros

Avião KC-390 decolará na segunda-feira e levará ajuda humanitária para refugiados antes d volar (foto: Evaristo Sá/AFP - 06/04/16)





A Força Aérea Brasileira (FAB) vai enviar um avião militar na segunda-feira para resgatar, pela Polônia, brasileiros que ainda estão deixando a Ucrânia. A informação foi divulgada pelo Ministério da Defesa. A pasta vai coordenar a operação em conjunto com o Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores. De acordo com a nota conjunta dos órgãos, será enviada uma aeronave KC-390 Millennium para realizar "operação de resgate de nacionais evacuados da Ucrânia".





O avião transportará material de ajuda humanitária para a Ucrânia, país invadido pela Rússia há uma semana. “Por determinação da Presidência da República e sob coordenação dos ministérios da Defesa e das Relações Exteriores, uma aeronave KC-390 Millennium da Força Aérea Brasileira tem previsão de decolar na segunda-feira à tarde, de Brasília (DF), para o resgate de brasileiros que estão sendo evacuados da Ucrânia. Do Brasil, a aeronave transportará 11,5 toneladas de material de ajuda humanitária”, informou o governo em nota.





Após sair de Brasília, o avião da FAB vai fazer paradas técnicas em Recife, no Nordeste; em Cabo Verde, país localizado em um arquipélago no Oceano Atlântico; e em Lisboa, capital de Portugal. O destino final do avião será Varsóvia, capital polonesa. A previsão de chegada ao Brasil é na próxima quinta-feira.





Histórias de fuga





Às 4h de 24 de fevereiro, Rafael da Silva, de 47 anos, sentiu o desespero de ouvir um som inimaginável no século 21. As sirenes de aviso de ataques antiaéreos dispararam, um indicativo de que a promessa russa que pairava no ar há um mês de invadir a Ucrânia havia se concretizado. O primeiro dia de guerra serviu para Rafael estocar comida, água e suprimentos no apartamento, em Lviv, cidade fronteiriça com a Polônia. O antigo lar, deixado para trás pelo brasileiro, recebe hoje pessoas fugitivas das cidades bombardeadas que buscam atravessar para o país vizinho.





“Como a cidade é perto da fronteira da Polônia, quem sai de lugares com maiores problemas busca essa cidade onde eu tinha apartamento. Tenho uma pessoa lá que está recebendo gente. Já receberam 12 pessoas no antigo apartamento, agora está chegando mais”, explicou Rafael. Ele saiu de ônibus rumo a Cracóvia, cidade polonesa, no segundo dia de guerra.





Porém, de acordo com o brasileiro, a viagem teve diversos perregues. “Foi superdifícil conseguir a passagem, estava muito mais cara que o normal também. Atrasou e demoramos, no total, quase 20 horas para chegar ao destino. Ficamos parados na fronteira quase sete ou oito horas dentro do ônibus para esperar carimbar o nosso passaporte na saída da Ucrânia. No lado ucraniano, existe uma revisão muito forte de documentos. No lado polonês, eles olham mais bagagem. A fronteira está um caos”, detalhou.





No estourar da guerra, houve quem pensasse instantaneamente em fugir para um local seguro. Não foi o primeiro movimento de Rony de Moura, brasileiro que vive há três anos em Kiev, onde concluiu a faculdade de medicina. “Desde que começou o conflito eu não pensei primeiramente em ir embora. Pensei que as coisas iam melhorar”, confessou. Na manhã de quarta-feira, Moura conseguiu deixar a capital, Kiev, com ajuda da embaixada do Brasil no país.





“A pessoa me pegou na porta da minha casa às 7h20. Saímos de Kiev às 8h. Era um percurso de 400 quilômetros, nós demoramos 13 horas para percorrê-lo, porque não vínhamos nas rotas principais. Estávamos fazendo zigue-zague nas estradas, para evitar as vias principais”, contou o médico, que agora se encontra no hotel em Lviv com outros três brasileiros. Hoje, ele deve seguir para a Romênia. O brasileiro admitiu que tinha dúvidas se receberia apoio do governo brasileiro. “Quem fez isso tudo foi a embaixada. Até então, eu estava descrente. Eles me surpreenderam com isso”, pontuou.





Iniciativas próprias

Sem conseguirem ficar inertes diante de tamanho conflito, a gerente de RH Ligia Lapa e a advogada Clara Magalhães Martins, ambas de 31, construíram, de maneira orgânica, o Frente BrazUcra. O grupo de voluntários tem o objetivo de auxiliar no resgate de brasileiros que estão na Ucrânia em meio à guerra contra a Rússia. Até o momento, cerca de 27 pessoas foram resgatadas, sendo 23 cidadãos brasileiros.





“A gente acabou entendendo que estávamos dispostos, aqui na Europa, a disponibilizar esse suporte para quem precisasse na Ucrânia. Criamos um grupo no Telegram. A Clara e o Rodolfo resolveram que iam alugar um carro, ir para a Ucrânia e, a partir disso, a gente começou a se organizar para poder prestar esse suporte para eles, que estavam lá, e a fazer o monitoramento das áreas de risco”, contou Ligia, que mora na Bélgica. Ela presta suporte para Clara, que deixou a Alemanha, onde mora, para dar apoio aos brasileiros no local.





Outro voluntário que está em solo ucraniano e recebe esse suporte é Rodolfo Caires. O cientista, de 32, residente de Dublin, na Irlanda, foi até a Ucrânia para prestar apoio. “Tive a ideia de súbito quando vi as imagens chegando do conflito. Eu pensei: ‘Eu tenho que ir o mais rápido possível. O pessoal está precisando de ajuda e não está tendo informações’”, contou o brasileiro, que há pouco mais de três semanas esteve na Ucrânia como turista.





Rodolfo relatou que o medo toma conta das estações de metrô, que servem como bun- kers (abrigos) para os cidadãos. “As pessoas estão muito assustadas, porque quando você chega na estação de trem, em Lviv, é um pandemônio, é tudo caótico. Não se tem informação, está lotado de gente, as filas para tudo estão enormes, o caixa para sacar dinheiro não tem mais dinheiro. Tem muita gente que não fala a língua, perdido, então a gente serve como ponto de apoio para essas pessoas que chegam desnorteadas”, detalhou.





Apesar de já terem ajudado muitas pessoas, os voluntários da Frente BrazUcra correm contra o tempo para tirar todo mundo da Ucrânia o mais rápido possível. “Há preocupação de que não dê tempo porque os trens ainda estão passando e, no momento, já não dá para fazer a maioria dos trajetos de carro”, comentou Rodolfo.