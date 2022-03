Acusado de violar a lei, Trump responde com denúncias de fraude eleitoral

Donald Trump negou nesta quinta-feira ter violado a lei para tentar se manter no poder após a derrota nas eleições presidenciais de 2020, apontou um comitê da Câmara dos Representantes americana. O ex-presidente voltou a afirmar que a votação "foi fraudulenta".



A comissão investiga o papel do ex-presidente no ataque ao Congresso dos EUA realizado por alguns de seus apoiadores em 6 de janeiro de 2021. Os legisladores que a compõem apresentaram ontem um documento judicial em que estimam pela primeira vez que Trump pode ter infringido leis quando buscou dificultar a certificação da vitória de Joe Biden na eleição presidencial.



"O único objetivo da comissão é impedir que o presidente Trump, que lidera com folga as pesquisas, possa voltar a se candidatar caso decida fazê-lo", denunciou o bilionário republicano, que também acusou os membros de a comissão de "destruir a democracia".



Trump afirmou que o ataque ao Capitólio ocorreu "porque milhões de pessoas em nosso país sabem que a eleição foi roubada", reiterando suas acusações de irregularidades na eleição de novembro de 2020, nas quais muitos americanos ainda acreditam.



A nove meses das eleições legislativas, Trump domina o Partido Republicano e sugere regularmente que tem vontade de tentar o segundo mandato em 2024.