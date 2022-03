Ucrânia e Rússia vão abrir 'corredores humanitários' para retirar civis

Ucrânia e Rússia concordaram em criar corredores humanitários para evacuar civis, disseram ambas as partes nesta quinta-feira (3), após uma segunda rodada de negociações no oitavo dia de guerra.



"A segunda rodada de negociações acabou. Infelizmente, a Ucrânia ainda não tem os resultados de que precisa. Há apenas decisões sobre a organização de corredores humanitários", disse o assessor presidencial ucraniano, Mikhailo Podolyak, no Twitter.



"A única coisa que posso dizer é que discutimos em detalhe os aspectos humanitários, pois muitas cidades estão atualmente cercadas" pelas forças russas e há uma "situação dramática de alimentos, remédios e possibilidades de evacuação".



Segundo Podolyak, Moscou e Kiev estabelecerão "corredores humanitários para a evacuação da população civil, assim como para a entrega de medicamentos e alimentos às áreas onde os combates são mais violentos".



Isso inclui "a possibilidade de um cessar-fogo temporário durante o período de evacuação".



Por sua vez, o chefe da delegação russa, Vladimir Medinsky, assinalou que as conversas se concentraram em temas humanitários, militares e na "futura solução política do conflito".



Existe um "entendimento mútuo" sobre "certos pontos", disse o representante russo, que acrescentou que "o tema principal resolvido hoje diz respeito ao resgate de civis que se encontravam na zona de conflito".



"Acredito que isso é um progresso significativo", opinou Medinsky.



As negociações ocorreram na região de Brest, em Belarus, perto da fronteira com a Polônia.