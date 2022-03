Delegação ucraniana a caminho de novas negociações com a Rússia, afirma Kiev

A delegação ucraniana está a caminho para se reunir nesta quinta-feira (3) com representantes da Rússia para negociar um cessar-fogo, depois que Moscou lançou uma invasão na semana passada, anunciou um assessor da presidência no Twitter.



"A caminho para as negociações com a Federação da Rússia. Já estamos nos helicópteros", escreveu o assessor da presidência Mikhailo Podoliak, que publicou uma foto dele junto ao alto funcionário parlamentar David Arakhamia, vestidos com uniforme militar.



Arajamia informou no Facebook que a Ucrânia quer negociar o estabelecimento de "corredores humanitários".



"Começamos em duas horas", escreveu às 09h00 (horário de Brasília).



As negociações acontecerão na região bielorrussa de Brest, na cidade de Belovézhskaya Pushcha, perto da fronteira com a Polônia.



O chefe negociador russo e conselheiro do Kremlin, Vladimir Medinski, indicou que esta cidade convém aos ucranianos, já que podem chegar pela Polônia.



Os russos afirmaram que as questões sobre a mesa são o aspecto "militar-técnico", a questão humanitária e internacional e a política, sem dar mais detalhes.