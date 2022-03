Agências Fitch e Moody's consideram a dívida russa investimento especulativo

As agências de classificação financeira Fitch e Moody's reduziram a nota da Rússia para a categoria de país em risco de não conseguir pagar sua dívida, no contexto da invasão à Ucrânia.



A Moody's rebaixou a nota da dívida russa de longo prazo de Baa3 para B3 e afirmou que observa as sanções impostas pelos países ocidentais à Rússia.



A Fitch reduziu a nota de BBB para B, com perspectiva negativa.



As avaliações posicionam a dívida da Rússia na categoria de investimento especulativo.



"A redução em vários níveis da nota da Rússia e a manutenção de uma vigilância (...) foram provocadas pelas severas sanções que os países ocidentais impuseram à Rússia", especialmente contra o Banco Central e as grandes instituições financeiras, em resposta à invasão militar da Ucrânia, afirma a Moody's em comunicado.



A agência de classificação financeira cita um "risco crescente de perturbação" no que diz respeito ao pagamento da dívida russa devido às "sanções coordenadas" e as "grandes preocupações sobre a disposição da Rússia" de honrar sua dívida.



A Fitch prevê, por sua vez, que sanções mais severas serão adotadas contra os bancos russos. A agência afirma que, em caso de prolongamento do conflito, em um contexto de frágil crescimento econômico, o risco de instabilidade política será maior na Rússia.