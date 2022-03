Kim Kardashian e Kanye West estão oficialmente divorciados

A estrela de reality shows Kim Kardashian está oficialmente divorciada depois que um juiz de Los Angeles aprovou sua separação nesta quarta-feira (2) do rapper Ye, anteriormente conhecido como Kanye West.



Kardashian participou virtualmente da audiência nesta quarta-feira, ao contrário de Ye, que não participou. Seu advogado estava presente e não se opôs.



Até então, o rapper havia sido contrário ao divórcio e em várias ocasiões implorou publicamente nas redes sociais Kardashian pela reconciliação.



O casal, que tem quatro filhos, North, 8, Saint, 6, Chicago, 4, e Psalm, 2, ainda tem problemas financeiros e parentais para resolver.



Kardashian pediu o divórcio no ano passado, após meses de rumores na imprensa sobre problemas de relacionamento, enquanto o rapper lidava com problemas de saúde mental.



Há uma semana, ela pediu aos tribunais para agilizar seu pedido para que Ye pudesse aceitar que o casamento acabou.



"Quero muito me divorciar", escreveu Kardashian em seu comunicado. "Acho que se o tribunal encerrar nosso estado civil, isso ajudará Kanye a aceitar que nosso relacionamento conjugal acabou e que ele precisa seguir em uma direção melhor que nos permita criar nossos filhos juntos", argumentou.



"Embora eu quisesse que nosso casamento fosse bem-sucedido, cheguei à conclusão de que não há como consertá-lo", escreveu Kardashian na semana passada em seu pedido ao tribunal.



Kardashian e Ye começaram a namorar em 2012 e se casaram em uma cerimônia luxuosa na Itália dois anos depois. Em pouco tempo eles se tornaram um dos casais mais conhecidos do mundo. Mas a união enfrentou turbulências, com rumores de explosões temperamentais de Ye, que sofre de transtorno bipolar.



O artista lançou, por exemplo, uma improvável candidatura presidencial nos Estados Unidos em 2020, recebendo apenas cerca de 60 mil votos. Durante sua campanha eleitoral nas redes sociais, ele postou detalhes muito pessoais sobre sua família e casamento, o que visivelmente afetou sua esposa.



Kim Kardashian já abordou publicamente a saúde mental de Kanye West e pediu ao público que mostrasse empatia.



Este é o primeiro divórcio de Ye, mas é o terceiro de Kardashian, que foi casada com o produtor musical Damon Thomas entre 2000 e 2004 e o jogador de basquete Kris Humphries em 2011, uma união que durou apenas 72 dias.



A estrela, que construiu um império milionário com suas linhas de cosméticos e roupas, está namorando Pete Davidson, um dos humoristas do popular programa de televisão "Saturday Night Life".