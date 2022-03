Os ministros das Relações Exteriores da União Europeia (UE) manterão na sexta-feira uma reunião extraordinária, à qual também foram convidados os chanceleres de Ucrânia, Reino Unido, Canadá e Estados Unidos, anunciou nesta quarta (2) o chefe da diplomacia do bloco, Josep Borrell.



Também foi convidado à reunião o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, em um momento em que a UE anuncia sanções pesadas contra a Rússia pela invasão da Ucrânia.