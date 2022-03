Ucrânia: com 20 gatos, cafeteria resiste à guerra

Porém, nos últimos dias, com a invasão russa, o clima está cada vez mais pesado não só em Lviv, mas em toda a Ucrânia. Ollinyk e a família, porém, resolveram ficar e manter as portas do café abertas, não só como ato de resistência, mas para proteger os gatinhos. “Eles vivem aqui desde os 4 meses de idade. São como família. Percebemos que nunca vamos deixar nosso país, que esse é o único lugar onde nos enxergamos no futuro”, contou o comerciante ao site The Dodo.

Os proprietários acreditam que, mais do nunca, os moradores da Ucrânia precisam encontrar o caf´´e de portas abertas (foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Para Ollinyk, mais do que nunca, as pessoas na Ucrânia precisam do clima de paz e tranquilidade que os gatinhos ajudam a construir no café. “Atualmente, temos menos visitantes regulares, mas há pessoas que vêm até de outras cidades. Elas precisam de comida quente e emoções positivas.” Segundo o comerciante, duas das salas do café ficam no porão. Por isso, em caso de bombardeio, há um espaço seguro, tanto para as pessoas quanto para