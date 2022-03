Relatório da ONU revela escala assustadora de impactos climáticos

A escala devastadora dos impactos provocados pelas mudanças climáticas será revelada na segunda-feira (27) em um relatório histórico da ONU, que deve mostrar que o aquecimento já ameaça bilhões de pessoas e ecossistemas cruciais.



Já é possível observar uma piora dos eventos climáticos extremos, do colapso dos ecossistemas, das doenças transmitidas por mosquitos, da escassez hídrica e da redução de áreas cultiváveis devido à elevação das temperaturas.



Só no ano passado, o mundo viu uma sequência de inundações sem precedentes, ondas de calor e incêndios florestais em quatro continentes.



Mas a avaliação mais abrangente feita até agora dos riscos graves e em aceleração do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) deve mostrar que isto é apenas o começo.



Divulgado à sombra da invasão russa da Ucrânia, o relatório do IPCC incluirá um crucial Sumário para Tomadores de Decisões, que em 40 páginas condensa milhares de páginas de pesquisas científicas.



O documento foi revisado linha por linha por cerca de 200 países em negociações às vezes tensas.



O presidente do IPCC, Hoesung Lee, disse que "os riscos nunca foram tão grandes" quando o processo começou duas semanas atrás.



Um primeiro esboço ao qual a AFP teve acesso em 2021 sugere que o relatório explicará em detalhes o custo assustador da poluição antropogênica para os sistemas naturais interconectados com os construídos pelo homem.



- Desafio urgente -



O aquecimento global está afetando tudo, da disponibilidade de comida e água às chances de sobrevivência de muitas espécies - e é provável que o relatório do IPCC vá esboçar expectativas de uma rápida escalada dos impactos no futuro próximo.



Também reforçará a necessidade urgente de "adaptação" - um termo que se refere à preparação para as consequências devastadoras que não podem mais ser evitadas.



Em alguns casos, isto significa adaptar-se a dias insuportavelmente quentes, a inundações rápidas e tempestades que se tornaram uma questão de vida e morte.



Espera-se que o IPCC reforce que embora as mudanças climáticas vão afetar o planeta como um todo, os impactos não serão sentidos igualmente, com os mais pobres e mais vulneráveis sendo mais afetados.



A superfície da Terra esquentou 1,1 grau Celsius desde o século 19.



O acordo de Paris de 2015 pediu uma contenção do aquecimento global a "bem abaixo" de 2ºC, preferencialmente abaixo de 1,5 ºC.



Em agosto de 2021, um outro relatório do IPCC sobre a ciência física das mudanças climáticas provocadas pelo homem revelou que o aquecimento deve superar 1,5ºC provavelmente no prazo de uma década.



Edward Carr, professor da Universidade Clark e principal autor de um dos capítulos do relatório do IPCC, reforçou a urgência de uma ação para reduzir as emissões e adaptar-se às mudanças que vêm pela frente.



"Há uma sequência finita de escolhas que podemos fazer que nos moverão por uma via produtiva no futuro", disse à AFP.



"Todo dia que procrastinamos, algumas destas escolhas ficam mais difíceis ou desaparecem".