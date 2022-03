O preço do alumínio alcançou nesta quarta-feira 3.552 dólares por tonelada no mercado de metais de Londres (LME), um recorde histórico provocado pela invasão da Ucrânia por parte da Rússia, terceiro maior produtor mundial.



Às 10h45 GMT (7H45), a tonelada de alumínio para entrega dentro de três meses operava em leve queda, a 3.535,50 dólares no LME.



A Rússia é um dos maiores produtores do mundo deste metal leve, utilizado em uma grande variedade de produtos, de latas de bebidas até componentes para aviões.