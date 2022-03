Ao menos quatro pessoas morreram e nove ficaram feridas em bombardeios russos nesta quarta-feira contra a sede dos serviços de segurança e contra uma universidade em Kharkiv, a segunda maior cidade do país, informaram os serviços de emergência ucranianos.



"Até o momento, 10 pessoas foram retiradas dos escombros. O balanço provisório é de quatro mortos e nove feridos", afirmaram os serviços de emergência nas redes sociais.



Kharkiv é alvo de uma ofensiva das forças russas. Ao menos 20 pessoas morreram na terça-feira em bombardeios nesta cidade do leste do país.