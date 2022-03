Junta de Mianmar libera ator detido por criticar golpe

O famoso ator, cantor e modelo birmanês Paing Takhon, adorado no sudeste asiático, recebeu indulto e foi liberado depois de permanecer 10 meses detido por apoiar as manifestações pró-democracia, anunciaram seus advogados.



Paing, de 25 aos, participou ativamente nos protestos registrados no país após o golpe de Estado do ano passado, com discursos fortes para seus fãs nas redes sociais.



Ele foi detido na casa de sua mãe em Yangon em abril de 2021 e em dezembro foi condenado a três anos de prisão e trabalhos forçados por propagar a dissidência contra o governo militar.



Nesta quarta-feira ele recebeu um indulto e foi liberado, segundo um de seus advogados, que não revelou detalhes.



A junta militar confirmou em um comunicado a liberação de Paing, assim como dos atores Lu Min, Pyi Ti Oo e Eaindra Kyaw Zin, "para que possam participar na construção do país com sua arte".



Em fevereiro de 2021, Paing Takhon, que tem mais de um milhão de seguidores no Facebook e Instagram, publicou fotos com um megafone e um capacete durante um protesto.



O ator também é famoso na Tailândia, onde participou em programas de televisão e campanhas de publicidade.



Pouco depois do golpe, a junta divulgou uma lista de 120 celebridades procuradas e muitas continuam foragidas.



Mais de 1.500 pessoas morreram na repressão aos dissidentes após a queda do governo de Aung San Suu Kyi em fevereiro de 2021, de acordo com uma ONG local.



