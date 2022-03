ExxonMobil anuncia retirada progressiva de campo petroleiro na Rússia

A gigante do petróleo americana ExxonMobil anunciou nesta terça-feira que irá se retirar progressivamente do projeto Sakhalin-1, um importante campo petroleiro que opera na Rússia em nome de um consórcio que inclui empresas da Rússia, Índia e Japão.



"Em resposta aos eventos recentes, iniciamos o processo de encerramento das operações e tomamos medidas para sair progressivamente" desse campo de exploração, informou o grupo, ressaltando que não investirá em novos projetos na Rússia.



A ExxonMobil gerencia desde 1995 o projeto Sakhalin-1, localizado no leste do país e ao norte do Japão, e controla 30% do mesmo. O consórcio compreende filiais da empresa russa Rosneft, uma sociedade indiana e uma empresa japonesa.



A empresa americana segue, dessa forma, o exemplo de empresas internacionais, como os grupos britânicos Shell e BP, que também pretendem vender sua participação nos numerosos projetos em comum com empresas russas.



O projeto Sakhalin-1 é o único importante em que a ExxonMobil estava presente na Rússia, uma vez que o grupo havia se retirado de duas empresas conjuntas após a imposição de sanções contra Moscou em 2014.



O consórcio informou em seu site que possui escritórios em Moscou e São Petersburgo, com cerca de 1.000 funcionários.



EXXONMOBIL