Canadá fecha seus portos para navios russos

O Canadá proibirá navios comerciais e embarcações de pesca com bandeira russa em portos e águas canadenses, anunciou o Ministério dos Transportes nesta terça-feira (1), depois que o Reino Unido tomou uma decisão semelhante devido à invasão da Ucrânia pela Rússia.



"A Rússia deve ser responsabilizada por sua invasão da Ucrânia. Hoje estamos tomando medidas para fechar as águas e portos canadenses para navios de propriedade russa ou registrados na Rússia", disse o ministro Omar Alghabra no Twitter.



A proibição deve entrar em vigor ainda esta semana, de acordo com um comunicado.



"Isso terá um impacto econômico significativo", disse o chefe a repórteres, indicando que "outros países estão considerando" adotar a mesma medida.



O governo britânico anunciou na segunda-feira a proibição de acesso aos portos do Reino Unido para navios de bandeira russa.



Muitos países ocidentais, incluindo o Canadá, também fecharam seu espaço aéreo para aviões russos.



O governo, com sede em Ottawa, também anunciou um pacote de ajuda humanitária de 100 milhões de dólares canadenses (cerca de 71 milhões de euros) para a Ucrânia e países vizinhos na terça-feira.



A ONU e suas organizações parceiras lançaram um apelo de emergência na terça-feira para arrecadar US$ 1,7 bilhão para ajuda humanitária à Ucrânia.



A organização internacional estima que 12 milhões de pessoas precisarão de ajuda na Ucrânia, assim como mais de 4 milhões de refugiados que podem fugir dos combates com os russos.