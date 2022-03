Cartier processa Tiffany nos Estados Unidos por concorrência desleal

A joalheria Cartier, de propriedade do grupo suíço Richemont, apresentou uma queixa nos Estados Unidos contra a Tiffany & Co, que pertence à francesa LVMH, por "concorrência desleal", informou nesta terça-feira (1).



Dirigentes da marca americana teriam tentado obter informações de forma "inapropriada" sobre as atividades da Cartier nos Estados Unidos, por meio de uma ex-funcionára, o que levou a marca a registrar a denúncia, indicou à AFP.



A antiga funcionária, que deixou a Cartier para trabalhar na Tiffany, também é citada no processo, aberto em um tribunal de Nova York.



"A Cartier respeita plenamente o direito de seus concorrentes de perseguir seus objetivos comerciais", observou a marca da pantera, seu símbolo mais conhecido.



"Mas, neste caso, as ambições de negócios da Tiffany cruzaram a linha entre o sistema habitual de negócios e a concorrência desleal", acrescentou.



A joalheria, conhecida pelos diademas usados pelas monarquias, é a marca mais importante do grupo Richemont em termos de faturamento.



"A Tiffany nega formalmente essas alegações infundadas e se defenderá vigorosamente", respondeu a marca americana, adquirida no ano passado pela gigante francesa do mercado de luxo LVMH.