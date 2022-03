ONU: Mais de 660.000 pessoas fugiram da Ucrânia desde a invasão russa

Mais de 660 mil pessoas fugiram do conflito na Ucrânia para buscar refúgio em países vizinhos, disse o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) nesta terça-feira (1).



"Agora temos mais de 660 mil refugiados que fugiram da Ucrânia para países vizinhos nos últimos seis dias", disse a porta-voz Shabia Mantoo a repórteres em Genebra. "Nesse ritmo, a situação parece destinada a se tornar a maior crise de refugiados da Europa neste século", acrescentou.



A Ucrânia faz fronteira com sete países: Rússia, Belarus, Polônia, Eslováquia, Romênia, Hungria e Moldávia.



Todos os países vizinhos até agora mantiveram suas fronteiras abertas para refugiados que fogem da Ucrânia, dos quais um certo número foi para a Rússia, enfatizou Mantoo.



"O Acnur pede aos governos que continuem mantendo o acesso ao território para todos os que fogem: ucranianos e cidadãos de outros países que vivem na Ucrânia", declarou.



A agência da ONU também estimou na terça-feira que o conflito na Ucrânia deixou um milhão de pessoas deslocadas dentro das fronteiras.



"Há muita atenção em torno daqueles que fogem para países vizinhos, mas é importante lembrar que a maioria das pessoas afetadas está na Ucrânia", disse Karolina Lindholm Billing, gerente nacional do Acnur para a Ucrânia, em coletiva de imprensa em Estocolmo.