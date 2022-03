Ucrânia emite 'títulos militares' durante invasão russa

A Ucrânia anunciou, nesta terça-feira (1º), a emissão de títulos do Tesouro para financiar seu Exército e os gastos do Estado durante a guerra contra a Rússia, convidando ucranianos e estrangeiros a participarem de seu leilão público.



"Você podem apoiar o financiamento das necessidades do Exército e do orçamento do Estado, comprando nossos títulos militares", escreveu o ministro das Finanças, Sergei Marchenko, em sua página no Facebook, acrescentando que o primeiro leilão acontece nesta terça.



Com valor nominal de 1.000 hryvnias (pouco mais de US$ 33), estes títulos serão emitidos com prazo de um ano, e seu rendimento será determinado durante o leilão, informou o Ministério das Finanças em um comunicado.



O montante total dos títulos a serem emitidos não foi especificado.



"Sua contribuição para o apoio dos defensores da Ucrânia é extremamente importante neste momento crucial" para o país, convoca o ministério, na mesma nota.



A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro, lançando ataques aéreos, de artilharia e mísseis contra várias regiões do país. Esses ataques já deixaram centenas de mortos e graves danos à infraestrutura do país.