ONU pede US$ 1,7 bilhão em ajuda emergencial por guerra na Ucrânia

A ONU lançou nesta terça-feira (1) um apelo de ajuda emergencial à Ucrânia para arrecadar US$ 1,7 bilhão em fundos para ajudar as vítimas da invasão lançada pela Rússia.



A organização estima que 12 milhões de pessoas dentro da Ucrânia precisarão de ajuda e proteção e projeta que cerca de quatro milhões de pessoas deslocadas podem requerer ajuda em países vizinhos nos próximos meses.



"Esta é a hora mais sombria para o povo da Ucrânia", disse Martin Griffiths, chefe de Assuntos Humanitários da ONU, em comunicado.



"Precisamos aumentar nossa resposta para proteger a vida e a dignidade dos ucranianos comuns", indicou o funcionário. "Temos que responder com compaixão e solidariedade".



Este chamado para arrecadar fundos inclui uma atribuição de 1.1 bilhão de dólares para ajudar seis milhões de pessoas na Ucrânia durante um primeiro período de três meses.



Este pacote visa distribuir dinheiro para as pessoas mais vulneráveis, alimentos, água e apoio ao sistema de saúde e educação, bem como assistência para construir abrigos e reparar casas danificadas.



"Há famílias com crianças pequenas abrigadas em porões e estações de metrô ou correndo para salvar suas vidas ao som aterrorizante de explosões e sirenes de alarme. O número de vítimas está aumentando rapidamente", alertou.