Pai mata três filhos e comete suicídio em igreja nos EUA

Um pai matou seus três filhos a tiros nesta segunda-feira antes de se suicidar em uma igreja na capital da Califórnia, Sacramento, disse a polícia.



Uma quinta pessoa foi morta no tiroteio, embora não esteja claro se estava relacionada ao que a polícia chamou de incidente de "violência doméstica".



"O suspeito neste caso, que acabou se suicidando, tinha uma ordem de restrição contra ele por sua ex-esposa, a mãe das três crianças vítimas", disse o xerife do condado de Sacramento, Scott Jones, à NBC Bay Area.



Os três menores tinham menos de 15 anos, disse a polícia. Relatos locais referem-se a três meninas de 9, 10 e 13 anos.



Jones disse que as crianças foram à Igreja de Sacramento, na área de Arden Arcade da cidade, para uma visita supervisionada com o pai.



A imprensa local informou que as autoridades pensam que a quinta vítima, cuja identidade ainda era desconhecida, é a pessoa que supervisionava a visita.



"Às 17h07 desta tarde, recebemos uma ligação informando que havia um tiroteio dentro da igreja", disse a repórteres o sargento Rod Grassmann, do Gabinete do Xerife do Condado de Sacramento.



"Até onde posso ver, neste momento, este é um caso de incidente relacionado à violência doméstica", acrescentou.



A polícia indicou que não está procurando por mais ninguém envolvido no tiroteio.