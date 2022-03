Chefe da OTAN acusa Putin de 'destruir' paz na Europa

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, acusou o presidente Vladimir Putin, nesta terça-feira (1), de ter "destruído" a paz na Europa.



"O presidente Putin destruiu a paz na Europa, e os aliados condenam a brutal e injustificada contra a Ucrânia", declarou Stoltenberg em entrevista coletiva durante uma visita à base aérea de Lask, no centro da Polônia, acompanhado do presidente polonês, Andrzej Duda.



"O ataque russo é completamente inaceitável e foi facilitado por Belarus", completou Stoltenberg.



"Nosso compromisso com o Artigo 5, nossa cláusula de defesa recíproca (segundo a qual um ataque a um país-membro é considerado um ataque contra todos os membros da OTAN) é forte. Protegeremos cada centímetro do território da OTAN", acrescentou.



Ele destacou que a OTAN "não busca entrar em conflito com a Rússia" e, por isso, não enviará militares nem aviões para a Ucrânia. Ao mesmo tempo, voltou a insistir em que Moscou deve "se retirar imediatamente" do país vizinho.