Grupo dinamarquês de transporte marítimo Maersk suspende viagens a portos russos

Gigante marítima dinamarquesa Maersk deixa de receber novos pedidos não essenciais de e para a Rússia, devido a sanções impostas pela invasão da Ucrânia por Moscou (foto: Jonathan NACKSTRAND / AFP)

O grupo dinamarquês de transporte marítimo Maersk anunciou nesta terça-feira a suspensão de novos contratos de transporte de e para os portos russos, exceto para alimentos, produtos médicos e humanitários, devido a sanções pela invasão russa da Ucrânia.

O grupo, um dos líderes mundiais do transporte de contêineres, cumprirá as entregas contratadas até o momento, mas com respeito às sanções contra Moscou, informa em comunicado.





"Como a estabilidade e a segurança de nossas operações já estão sendo afetadas direta e indiretamente pelas sanções, as novas reservas da Maersk no setor marítimo e terrestre com destino e procedentes da Rússia serão suspensas de maneira temporária, com exceção dos envios de alimentos, produtos médicos e humanitários", afirma o grupo.



A suspensão é aplicada a todos os portos russos e também envolve o transporte rodoviário, afirma a Maersk.