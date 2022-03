YouTube anuncia bloqueio dos canais russos RT e Sputnik em toda Europa

O YouTube bloqueou os canais russos RT e Sputnik em sua plataforma em toda Europa "devido à guerra na Ucrânia".



"Bloqueamos os canais YouTube da RT e Sputnik em toda Europa, com efeito inmediato. Nossos sistemas precisam de um pouco de tempo para ser completamente operacionais. Nossas equipes monitoram a situação 24 horas por dia para agir o mais rápido possível", afirmou o YouTube.



Na segunda-feira, o Facebook, que pertence ao grupo Meta, decidiu bloquear nos países da União Europeia (UE) os conteúdos da rede RT e da Sputnik, considerados parte da imprensa estatal russa.



"Recebemos pedidos de vários governos e da União Europeia para tomar medidas adicionais em relação aos meios de comunicação controlados pelo Estado russo", escreveu o vice-presidente da Meta, Nick Clegg, no Twitter, justificando a suspensão pela "natureza excepcional da situação".



Os anúncios estão em sintonia a proibição dos dois meios de comunicação decretada no domingo pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que considerou que ambos são culpados de vender "mentiras para justificar" a guerra iniciada pelo presidente Vladimir Putin contra a Ucrânia.