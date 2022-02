Centenas de latino-americanos são evacuados da Ucrânia

Centenas de cidadãos de países latino-americanos foram evacuados da Ucrânia desde o início do conflito armado com a Rússia, outros aguardam assistência e alguns fugiram do cenário de guerra por conta própria, informaram seus governos.



Parte dos mais de mil latino-americanos que viviam na Ucrânia quando a invasão começou foram removidos por seus governos por terra e por ar, com a gestão conjunta de suas chancelarias e embaixadas em Kiev e em capitais vizinhas.



Alguns países da América Latina, como Chile e Uruguai, carecem de representação diplomática física na Ucrânia, por isso tiveram que recorrer aos esforços de suas embaixadas em nações vizinhas, como Polônia e Romênia.



Outros, como Argentina, Brasil e Peru, organizaram operações especiais com veículos oficiais e aviões militares para transportar seus cidadãos e até nacionais de outros países da região.



- Brasil -



Havia cerca de 500 brasileiros na Ucrânia, segundo o governo. Aproximadamente 80 já deixaram o país pela Polônia e Romênia, com ajuda de transportes da embaixada. No domingo, 39 pessoas - 37 brasileiros e dois uruguaios - chegaram à embaixada do Brasil em Bucareste, entre eles dois jogadores de futebol e suas famílias.



O governo segue tentando localizar brasileiros na Ucrânia, com o apoio da embaixada em Varsóvia, e instalou um posto avançado na fronteira com a Moldávia. A Força Aérea Brasileira ofereceu dois aviões para as evacuações.



- Argentina -



Um total de 83 argentinos vivem na Ucrânia e outros 20 estavam de passagem, disse seu Ministério das Relações Exteriores, que evacuou cinco casais que foram à Kiev para buscar seus filhos recém-nascidos de barrigas de aluguel.



A embaixada argentina em Kiev é uma das quatro sede diplomáticos latino-americanos na Ucrânia e trabalha com países da região em um plano conjunto de evacuação e assistência aos cidadãos.



- Chile -



Um total de 49 chilenos e suas famílias têm residência na Ucrânia, segundo registros no consulado do Chile na Polônia, já que o país não tem embaixada em Kiev. A chanceler interina, Carolina Valdivia, ofereceu uma evacuação "por meio de transporte terrestre" pela fronteira com a Polônia.



Até sábado, cinco chilenos usaram essa rota e chegaram em segurança ao território polonês, onde foram atendidos, informou o presidente Sebastián Piñera. Outros nove estavam perto da fronteira, em contato com o governo.



- Colômbia -



Há 253 colombianos na Ucrânia e até domingo 76 haviam deixado o país. Bogotá, por meio de sua embaixada na Polônia, organizou a transferência dos deslocados para abrigos que, segundo o próprio governo colombiano, já vinha preparando há pelo menos um mês.



- Peru -



Cerca de 320 peruanos residem na Ucrânia e ao menos 196 serão evacuados "a qualquer momento para a fronteira com a Polônia", onde um avião da Força Aérea do Peru está aguardando, informou o governo. Peruanos e seus filhos nascidos em solo ucraniano sem passaporte receberam um salvo-conduto, explicou Lima.



- Uruguai -



Os nove uruguaios que estavam registados na Ucrânia já deixaram o país através da Polônia e da Moldávia, embora o governo não descarte que haja mais gente.



Alguns já viajam para outros destinos europeus, outros permanecem na Cracóvia (Polônia), assistidos pela embaixada na Finlândia, e os demais em Bucareste (Romênia), também apoiados por sua embaixada no país.



- Guatemala -



O Ministério das Relações Exteriores relatou 10 guatemaltecos na Ucrânia e apenas um pediu para ser evacuado. A embaixada na Alemanha abriu um cadastro especial para prestar assistência a todos eles.