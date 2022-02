A União Europeia (UE) acrescentou nesta segunda-feira (28) vários oligarcas e o porta-voz do presidente russo à lista de personalidades sancionadas com o congelamento de seus bens e a proibição de entrada, como resultado da guerra contra a Ucrânia.



Seis oligarcas, várias personalidades próximas do presidente Vladimir Putin e uma dezena de jornalistas figuram nessa lista de 26 nomes aprovada pelos Estados-membros e publicada nesta segunda no Diário Oficial da UE.



Putin e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, já haviam sido incluídos na sexta-feira.