Conselho de Segurança da ONU estende embargo de armas a todos huthis no Iêmen

Sob pressão dos Emirados Árabes Unidos e com apoio da Rússia, o Conselho de Segurança da ONU aprovou, nesta segunda-feira (28), uma resolução que estende a todos os rebeldes huthis o embargo de armas no Iêmen, até então aplicável a indivíduos e empresas específicos.



O texto foi aprovado por 11 votos, com abstenção de Noruega, México, Brasil e Irlanda.



A votação promovida pela Rússia, próxima do Irã, um apoiador dos huthis, é interpretada pelos diplomatas como consequência de um "acordo" concluído para obter a abstenção dos Emirados na votação da Assembleia Geral da ONU sobre a invasão russa da Ucrânia.



A Assembleia Geral da ONU se reuniu nesta segunda-feira, em uma "sessão extraordinária de urgência", a primeira em 40 anos, para votar uma resolução proposta pelos europeus para que a Rússia cesse as hostilidades na Ucrânia.