Os Estados Unidos suspenderam as operações de sua embaixada em Belarus, situada em Minsk, e autorizaram a saída voluntária do pessoal não essencial de sua legação diplomática em Moscou - anunciou o secretário de Estado americano, Antony Blinken.



"Tomamos estas medidas, devido a preocupações de segurança decorrentes do ataque não provocado e injustificado das forças militares russas contra a Ucrânia", disse Blinken, em um comunicado.