Moeda russa registra desvalorização recorde em relação ao dólar e ao euro

A cotação do rublo desabou nesta segunda-feira (28) e registrou valores mínimos em relação ao dólar e ao euro na abertura da Bolsa de Moscou, consequência das sanções impostas pela invasão russa da Ucrânia.



O rublo era negociado a 90 unidades por dólar nesta segunda-feira, contra 83,5 na quarta-feira da semana passada, último dia em que havia sido registrada a taxa de câmbio oficial, antes da invasão da Ucrânia. Em relação ao euro, a moeda russa tinha cotação de 101,19 por euro contra o nível anterior de 93,5.



As negociações foram suspensas depois que superaram os limites permitidos nas operações. Com a retomada, 50 minutos depois, a queda persistia. Um dólar era negociado a 95,48 rublos e um euro a 107,35.



A Bolsa de Moscou informou antes da abertura que havia estabelecido teto - 90 rublos por um dólar e 101,19 rublos por um euro -, que provocariam a suspensão das negociações. Os limites foram superados nos primeiros segundos da sessão.



Para defender a economia e a moeda nacional das sanções ocidentais, o Banco Central da Rússia anunciou nesta segunda-feira em um comunicado que elevará a taxa básica de juros em 10,5 pontos percentuais, a 20%.



"O Banco da Rússia tomará novas decisões sobre a taxa básica com base em uma avaliação dos riscos associados às condições externas e internas e na resposta dos mercados financeiros a esses riscos", afirmou a instituição em um comunicado.



Estados Unidos, União Europeia e outros países anunciaram que vão excluir alguns bancos russos do sistema internacional de pagamentos bancários Swift e de qualquer transação com o Banco Central da Rússia.



Antes das sanções ocidentais e da invasão da Ucrânia, a inflação já estava em forte alta na Rússia, o que obrigou o BC a aumentar sua taxa de juros várias vezes.