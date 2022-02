Bielorrussos aprovam reformas que reforçam poderes de Lukashenko

Mais de 65% dos bielorrussos votaram neste domingo a favor das emendas à Constituição propostas pelo presidente do país, Alexander Lukashenko, anunciou a comissão eleitoral central da ex-república soviética.



A pergunta submetida a voto referia-se à aprovação ou não dessas emendas, que permitiriam reforçar os poderes de Lukashenko, 67, que dirige Belarus com mãos de ferro desde 1994.



O referendo foi realizado no momento em que a vizinha Ucrânia é vítima de uma invasão russa. As negociações entre russos e ucranianos, anunciadas por ambos os lados, devem ocorrer na fronteira bielorrussa.



"Um total de 65,16% dos eleitores votaram a favor das emendas à Constituição da República de Belarus", anunciou na madrugada desta segunda-feira o presidente da comissão eleitoral central bielorrussa, Igor Karpenko, citado pelas agências de notícias russas. Outros 10,07% votaram contra.



A taxa de participação foi de 78,63%, segundo a mesma fonte. Para serem aprovadas, as emendas precisavam receber mais de 50% dos votos, e o referendo era considerado válido se houvesse a participação de mais de 50% dos eleitores.



Entre as mudanças propostas estão a imunidade judicial vitalícia para os ex-presidentes e a introdução de um limite de dois mandatos presidenciais para os sucessores de Lukashenko.



A Constituição de Belarus previa que o país fosse uma "zona livre de armas nucleares", mas esse artigo foi alterado na nova versão proposta por Lukashenko, que não descarta a implantação de armas nucleares russas.



O presidente bielorrusso foi reeleito em 2020, em eleições altamente criticadas, que provocaram protestos em massa duramente reprimidos.