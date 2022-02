Putin busca desviar atenção ativando força nuclear, afirma premier britânico

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou neste domingo que o anúncio do presidente russo, Vladimir Putin, de que colocaria sua força nuclear em alerta visa a desviar a atenção da forte resistência que suas tropas enfrentam na Ucrânia.



"Acho que é uma distração do que realmente ocorre na Ucrânia", disse o líder britânico, após uma reunião com membros da comunidade ucraniana em Londres. "É um povo inocente, que enfrenta uma agressão não provocada. O que acontece de verdade é que estão se defendendo com mais eficácia, com mais resistência", acrescentou.



A Rússia assinou em janeiro, com os outros quatro membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, um documento no qual reconhecia que "uma guerra nuclear não poderia ser vencida" e insistia em que, "enquanto existirem, essas armas devem servir para fins defensivos, dissuasivos e de prevenção da guerra".