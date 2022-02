Escolas de samba do Rio desfilam em 'pré-estreia' inédita do Carnaval adiado

As escolas de samba do Rio de Janeiro fizeram um minidesfile na noite deste sábado, uma prévia inédita do que irão exibir no Carnaval de 2022 no Sambódromo, adiado para abril devido à pandemia.



Com suas fantasias coloridas e ritmos alegres, escolas como Imperatriz Leopoldinense e Vila Isabel desfilaram em uma "prévia" na Cidade do Samba, espaço coletivo na zona portuária com enormes galpões, onde cada escola prepara a portas fechadas durante todo o ano sua suntuosa apresentação.



Uma forma, para alguns milhares de pagantes, de matar a saudade das comemorações oficiais do Carnaval, canceladas desde 2020 devido à pandemia. Este ano, devido ao avanço vertiginoso da variante Ômicron, os tradicionais desfiles no Sambódromo foram adiados para 21 de abril, e os blocos de rua foram cancelados.



"Depois de dois anos sem carnaval, hoje podemos expressar nossa alegria", disse à AFP o professor Nilton Marcos, 62, um entre centenas de pessoas que puderam dançar ao som de sambas como "Vou Festejar" e "Coisinha do Pai".



"Muita emoção, muita alegria. É gratificante poder estar aqui novamente e celebrar com todo mundo", comemorou Manuela Benini.



Apesar de ter proibido as festas oficiais, a prefeitura carioca autorizou festas e shows particulares - desde que cumprindo as normas sanitárias para a Covid-19 - durante a semana do Carnaval. Segundo a imprensa local, uma situação semelhante ocorre em cidades como Salvador, São Paulo e Belo Horizonte, onde os saudosos do Carnaval participam em massa festas particulares.