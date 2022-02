Agência russa Tass é suspensa de aliança europeia de agências de notícias

A Aliança Europeia de Agências de Notícias (Eana, na sigla em inglês) anunciou neste domingo (27) "a suspensão imediata" da agência russa Tass, como consequência da "nova regulamentação aplicada pelo governo russo, que restringe de maneira muito severa a liberdade dos meios de comunicação".



"O Conselho de Administração, como órgão executivo da aliança, decidiu por unanimidade suspender a Tass da Eana com efeito imediato, até que uma assembleia geral decida, de acordo com seus estatutos, se a Tass deve ser excluída de nossa aliança", diz um comunicado.



"A direção da Eana considera que a Tass violou seu objetivo, conforme definido em seus estatutos, ao não fornecer informações imparciais, que é o núcleo da declaração da missão da Eana", acrescenta.



O Conselho de Administração da Eana é composto por um total de cinco membros, entre os quais está o presidente e diretor-geral da AFP, Fabrice Fries. A Eana conta atualmente com 32 membros de toda a Europa.



No sábado, o regulador russo de mídia, Roskomnadzor, ordenou que a imprensa nacional removesse todos os conteúdos que fizessem qualquer referência a civis mortos pelo Exército russo na Ucrânia, assim como o uso de termos como "invasão", "ofensiva" e " declaração de guerra".



"Destacamos que apenas as fontes oficiais russas têm informações atualizadas e confiáveis", disse Roskomnadzor em um comunicado, enquanto o governo russo chama oficialmente sua intervenção na Ucrânia de "operação militar especial", cujo objetivo é a "manutenção da paz".



Este advertência formal foi enviada a uma série de veículos de comunicação, a maioria deles crítico do poder russo, como o jornal Novaia Gazeta, cujo editor-chefe ganhou o Prêmio Nobel da Paz 2021, o canal online Dojd e o site Mediazona, que já estão listados como "agentes estrangeiros" na Rússia.



Há um ano, a Rússia endureceu consideravelmente seus esforços para amordaçar ou obstruir o trabalho da mídia independente, assim como os movimentos de oposição ao Kremlin.