O presidente russo, Vladimir Putin, acusou a Ucrânia de não "aproveitar a oportunidade" para negociações que deseja impor em Belarus, país de onde a Rússia lançou parte de sua invasão.



"A delegação russa está na cidade bielorrussa de Gomel e está pronta para negociar com os representantes de Kiev; eles, mostrando inconsistência, não aproveitaram esta oportunidade até agora", declarou Putin em um telefonema com o primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, de acordo com uma declaração do Kremlin.