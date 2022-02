Tropas russas entram em Kharkiv, 2ª cidade da Ucrânia

Prédio destruído por míssil na Ucrânia (foto: SERGEY BOBOK / AFP)

O domingo começa com avanços russos sobre a Ucrânia. Depois de uma nova madrugada de explosões, as autoridades ucranianas confirmaram que as tropas russas conseguiram entrar na segunda maior cidade do país, Kharkiv. Na capital, Kiev, o responsável pela administração local, Oleg Sinegubov, pediu aos civis para permanecerem em casa. O principal hotel que abriga jornalistas foi fechado e as equipes impedidas de sair, segundo a CNN internacional.

No entanto, o anúncio da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, de que sete bancos da Rússia serão excluídos do sistema de transações financeiras SWIFT e congelará os bens do Banco Central russo para impedir o acesso a recursos para uso na guerra, parece ter aberto uma linha de negociação.

Há informações de que Vladimir Putin enviou uma delegação à cidade bielorrusa de Gomel para conversações com responsáveis do governo ucraniano. "A delegação russa está pronta para começar e agora esperamos pelos ucranianos", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

A escolha do local de negociação, entretanto, não foi aceita pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Em vídeo afirma que o país está pronto para negociações de paz com a Rússia, mas não na Bielorrússia. Ele sugere alternativas como: Varsóvia, Bratislava, Istambul, Budapeste ou Baku para o encontro.

O presidente ucraniano considerou ainda que há outros locais possíveis para que delegações de ambos os países se possam sentar à mesa de negociações, mas deixou claro que a Ucrânia não aceita que seja na Bielorrússia.





