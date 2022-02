Finlândia fechará espaço aéreo a aviões russos

A Finlândia vai fechar seu espaço aéreo para aviões russos em resposta à invasão da Ucrânia - anunciou seu governo, seguindo os passos de muitos países europeus.



Com mais de 1.300 quilômetros de fronteira com a Rússia, a Finlândia "se prepara para fechar o espaço aéreo ao tráfego aéreo russo", declarou o ministro dos Transportes, Timo Harraka, em um tuíte publicado na madrugada deste domingo.



O ministro não especificou quando a medida entrará em vigor.



Com medidas similares adotadas por países como Estônia, Polônia, República Checa, Bulgária e Alemanha, forma-se uma ampla zona vetada ao tráfego aéreo russo na Europa, o que implica enormes desvios para os aviões.



Moscou está respondendo, proibindo os voos para esses países.



A empresa nacional finlandesa, a Finnair, é especializada em voos entre a Europa e a Ásia que devem sobrevoar a Rússia. Hoje, porém, o tráfego está muito reduzido, devido à pandemia da covid-19 e às restrições de ingresso na Ásia.