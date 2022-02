Jornal americano causa revolta ao comparar chimarrão a '100 cigarros'

A erva-mate é natural da América do Sul e consumida de diversas formas, como chimarrão ou tereré, no Brasil, Argentina, Uruguai, Bolívia e Chile. (foto: Reprodução redes sociais)









"Apesar da questionável credibilidade do New York Post, vou pensar sobre isso tomando um chimarrão. É uma ótima maneira de relaxar a cabeça", comentou um perfil brasileiro com uma foto tomando a infusão. Really? Quite interesting. Despite the unquestionable credibility of NYPost, let me think about it over a good Chimarrão, a wonderful way to clear minds%u2026 pic.twitter.com/17j07bdCT6 %u2014 Flavio Guberman %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDEB%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDEE%uD83C%uDDF1%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDFA (@fguberman) February 26, 2022



A reportagem usa como fonte dois estudos de 2008. Desde então, a indústria descobriu que as substâncias cancerígenas ficam presentes no mate devido à secagem com fumaça - e já são elaborados métodos para alterar isso. https://t.co/covUtLSBGj %u2014 Luís Felipe dos Santos (@lf_ds) February 26, 2022

No Twitter, perfis de sul-americanos responderam a publicação da matéria com deboche e humor. Outros usuários questionaram a veracidade da reportagem, já que o estudo usado como fonte é de 2008 e há vários tipos de erva-mate na América Latina.

Além disso, internautas apontaram uma hipocrisia da matéria questionar os hábitos culturais culinários da América do Sul, sendo que os norte-americanos são conhecidos por dietas calóricas que faltam diversidades de nutrientes.

o lanche da tarde do estadunidense que escreveu essa matéria aí https://t.co/8aaoKB4Cub pic.twitter.com/sFfjEbor46 %u2014 carlos (@elCarlao) February 26, 2022

Conforme a publicação do "New York Post", um estudo publicado no jornal de Biomarcador e Prevenção de Epidemiologia do Câncer (Cancer Epidemiology Biomarker and Prevention) diz que a infusão de erva-mate, que produz o chimarrão, pode provocar câncer em várias partes do corpo, incluindo estômago, rim, fígado e esofágo, por conter hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAHs), uma substância cancerígena.





A substância em contato com a água quente, usada para fazer a infusão, aumenta as chances da pessoa desenvolver um câncer.





PAHs também são encontradas em tabaco e carne grelhada. Assim surgiu a comparação entre o cigarro, que contém tabaco, e o chá da erva-mate.





A erva-mate é natural da América do Sul e consumida de diversas formas, como chimarrão ou tereré, no Brasil, Argentina, Uruguai, Bolívia e Chile. O chá da erva é um costume cultural, principalmente no Sul do Brasil.

Redes Sociais

O New York Post publicou, na madrugada da última sexta-feira (25/2), o link da reportagem em seu perfil oficial no Twitter. A publicação conta com mais de 2 mil curtidas e 8 mil comentários, sendo a maioria escritos em português e espanhol ou perfis de sul-americanos.







Tell that to Giselle Bundchen, wife of that Football player. pic.twitter.com/ddZwJBxlfK %u2014 %u2022[Walrus]%u2022 (@WalrusOnFocus) February 25, 2022

Um usuário publicou uma foto da atriz Anya Taylor-Joy, que nasceu na Argentina e viveu sua infância e adolescência no país, tomando um chimarrão. “Diga isso para a Gisele Bundchen”, respondeu outro perfil com uma foto da modelo tomando o típico chá.





“Se você for dessa área, cale a boca”, comentou outro usuário com uma foto de um mapa da América do Norte.







pic.twitter.com/21Y6KYUh7b %u2014 lautaritocaradepito (@ChiderLau) February 25, 2022

“Fique calado, gringo”, respondeu um perfil com uma foto de uma mesa de combate que tem o escrito de vários latinos se unindo em prol desta mensagem.



One more..

I will conquer the universe pic.twitter.com/r9m9R0hjr7 %u2014 Mariano (@cancinoms) February 25, 2022

Até fiz questão de me preparar antes de ler a notícia https://t.co/F2JdeX0B7k pic.twitter.com/ivPizWPwWj %u2014 Ingrid Machado (@ingrid_machado) February 26, 2022

“Apenas mais um. Vou conquistar o universo”, comentou um usuário com uma foto do Darth Vader, personagem de Star Wars, tomando um chimarrão.





por isso que o nome é mate https://t.co/SpwFlCNf0y %u2014 Sony%u1160 (@sonyzeras) February 26, 2022 Outro perfil ironizou o nome da erva:

Brasileiros e argentinos se aliaram em uma "guerra" online, neste sábado (26/2), contra o jornal norte-americano New York Post. O tabloide publicou uma reportagem que afirma que tomar um chimarrão é tão perigoso quanto fumar 100 cigarros.