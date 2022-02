Mais de 100 países buscam 'histórico' acordo mundial sobre o plástico

Mais de 100 países vão se reunir a partir de segunda-feira (28) no Quênia para dar os primeiros passos em direção a um tratado internacional "histórico" para enfrentar a crise do plástico que atinge o planeta.



A poluição por plásticos se estende desde resíduos no gelo do Ártico, até pedaços que machucam as barrigas das baleias, e também afeta a atmosfera da Terra, aumentando a pressão sobre os governos para que tomem ações conjuntas contra essa praga.



Os negociadores elaboram uma estrutura para um tratado vinculativo que, segundo diplomatas, é o pacto ambiental mais ambicioso desde o Acordo Climático de Paris de 2015.



"Este é um momento histórico, é algo para entrar nos livros de história", disse essa semana à AFP Inger Andersen, diretora executiva do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA).



Resta definir qual será o verdadeiro alcance deste tratado, pois há várias propostas em desenvolvimento para a Cúpula das Nações Unidas para o Meio Ambiente (ANUE), que começa segunda-feira em Nairóbi.



No processo, vários líderes mundiais e ministros do Meio Ambiente se reunirão pessoalmente e também em encontros virtuais para iniciar a jornada com a nomeação de um comitê de negociação para ajustar os detalhes das políticas para os próximos dois anos.



Mas mais de 50 países, incluindo cientistas, empresários e grupos ambientalistas, pediram o endurecimento das regulamentações do setor e a redução do plástico que chega ao meio ambiente.



Uma possibilidade é limitar a produção de novos plásticos, que são feitos de petróleo e gás, e cuja produção pode dobrar até 2024.



Também está contemplado o remodelamento de produtos para torná-los mais fáceis de reciclar e a eliminação de itens de plástico de uso único.



- 300 milhões de toneladas -



Muitos países, incluindo grandes produtores de plástico como Estados Unidos e China, expressaram apoio geral a um tratado, sem endossar medidas específicas.



No entanto, há um amplo consenso de que os países não podem resolver o problema sozinhos e que é necessária uma resposta global coordenada.



Desde 1950, a taxa de produção de plástico cresceu mais do que a de qualquer outro material, superando em muito os esforços feitos em cada país para manter o meio ambiente livre de contaminação.



Hoje, cerca de 300 milhões de toneladas de lixo plástico são produzidos a cada ano, o que equivale ao peso de toda a humanidade combinada.



Menos de 10% é reciclado e a grande maioria acaba em aterros sanitários ou nos oceanos.



Segundo algumas estimativas, o equivalente a um caminhão cheio de plástico é despejado no mar a cada minuto, envenenando a vida marinha e poluindo as costas do mundo.



Além disso, partículas microscópicas entram na cadeia alimentar, afetando também a dieta humana.



Em outubro, grandes empresas, incluindo Coca-Cola e Unilever, disseram que um tratado com metas obrigatórias é "crucial para estabelecer um novo padrão de ações".



Os grupos ambientalistas continuam cautelosos e querem incluir metas e métodos concretos para garantir que sejam cumpridos.



"Estamos procurando algo que seja juridicamente vinculativo e que tenha consequências e não apenas um tratado que as pessoas possam assinar (...) mas sem coragem de responder", disse Erastus Ooko, do Greenpeace África.



Alguns dos grandes fabricantes de plástico também manifestaram apoio à ideia de um tratado, mas dizem que a proibição de alguns materiais criaria interrupções na cadeia de suprimentos e dificultaria o progresso da reciclagem.



Duas das propostas do tratado adotam a chamada abordagem "da fonte ao mar", que aborda não apenas os resíduos nos oceanos e aterros sanitários, mas também a poluição causada pela fabricação de plástico a partir de combustíveis fósseis.



Essas propostas - uma promovida por Ruanda e Peru e outra levantada pelo Japão - têm amplo apoio e estão sendo reformuladas para fundi-las, segundo fontes próximas às discussões.



