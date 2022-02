O prefeito da capital ucraniana, Vitali Klitschko, anunciou neste sábado (26) um endurecimento do toque de recolher imposto após a invasão russa e advertiu que qualquer pessoa que esteja na rua entre 17h e 8h (horário local) será considerada um inimigo.



"Todos os civis que estiverem nas ruas durante o toque de recolher serão considerados membros de grupos de sabotagem e de reconhecimento do inimigo", disse o prefeito de Kiev, em uma mensagem no Telegram.