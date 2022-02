EUA anuncia sanções a Putin e Lavrov por invasão da Ucrânia

Os Estados Unidos vão impor sanções, assim como o Reino Unido e a União Europeia, ao presidente russo, Vladimir Putin, e a seu chanceler, Serguei Lavrov, anunciou nesta sexta-feira (25) a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki.



Uma proibição para entrar em território americano estará entre as sanções, acrescentou.



A porta-voz da chancelaria russa, Maria Zakharova, disse à TV russa que as sanções contra Putin e Lavrov mostram a "impotência" dos países ocidentais.



Ela alertou que as relações da Rússia com o Ocidente estão se aproximando de um "ponto sem retorno".



Devido à ofensiva militar russa na Ucrânia, a União Europeia (UE) congelou os bens de Putin e Lavrov. Também cresce o número de oligarcas russos que estão impedidos de entrar na UE e cujos bens estão bloqueados.



Londres também anunciou sanções financeiras contra Putin e Lavrov, acrescentando-os a uma lista de magnatas russos que já tiveram suas propriedades e contas bancárias no Reino Unido congeladas.



Ao anunciar as sanções durante coletiva de imprensa, Psaki afirmou ainda que um ataque contra o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, seria "um ato atroz" de parte dos russos.



Putin instou o exército ucraniano a derrubar o governo, cujos líderes ele chama de "terroristas" e "uma gangue de viciados em drogas e neonazistas".



Quando as sanções de Washington se concretizarem, Putin e Lavrov se juntarão a uma lista de figuras punidas pelos Estados Unidos que inclui o líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei; o presidente venezuelano, Nicolás Maduro; o ditador norte-coreano, Kim Jong Un; e o presidente sírio, Bashar al-Assad.